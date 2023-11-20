МВД заинтересовалось историей с поведением актера Чиркова на детском конкурсе

В полиции сообщили о том, что после многочисленных публикаций в интернете на тему неадекватного поведения актера Сергея Чиркова начата проверка. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на свои собственные источники 20 ноября.

Известно, что сейчас полицейские заняты установлением всех обстоятельств инцидента, а после окончания проверки будут приняты все необходимые решения.

Напомним, что Чирков, известный по роли в фильме «Домовой», был приглашенным гостем на финале «Энергии улиц», но дальше началось что-то странное: мужчина вел себя неадекватно, и директор ДК и вовсе сама выдворяла Чиркова из учреждения.