МВД заинтересовалось историей с поведением актера Чиркова на детском конкурсе
Фото: [©Екатерина Чеснокова\РИА Новости]
В полиции сообщили о том, что после многочисленных публикаций в интернете на тему неадекватного поведения актера Сергея Чиркова начата проверка. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свои собственные источники 20 ноября.
Известно, что сейчас полицейские заняты установлением всех обстоятельств инцидента, а после окончания проверки будут приняты все необходимые решения.
Напомним, что Чирков, известный по роли в фильме «Домовой», был приглашенным гостем на финале «Энергии улиц», но дальше началось что-то странное: мужчина вел себя неадекватно, и директор ДК и вовсе сама выдворяла Чиркова из учреждения.