МВД запросило информацию у военкоматов о гражданах, не вставших на учет

«МВД России приступило к реализации положений федерального закона от 8 августа 2024 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и статью 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающих прекращение гражданства Российской Федерации у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет. В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность», — написала она.