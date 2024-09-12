МВД запросило информацию у военкоматов о гражданах, не вставших на учет
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Министерство внутренних дел России запросило информацию у военкоматов о натурализованных гражданах, которые не встали на воинский учет, так как им может грозить аннулирование российского гражданства. Об этом сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.
«МВД России приступило к реализации положений федерального закона от 8 августа 2024 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и статью 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», предусматривающих прекращение гражданства Российской Федерации у натурализованных граждан, не исполнивших обязанность по первоначальной постановке на воинский учет. В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность», — написала она.
Напомним, 8 августа президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет аннулировать российское гражданство, предоставленное иностранцам, за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Закон вступил в силу.
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