Житель Москвы уехал на СВО втайне от жены и дочери

Женщина вернулась из отпуска в Узбекистане и обнаружила, что ее муж отправился в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Когда Галина вместе с дочерью вернулись после отпуска домой, их никто не встретил, а в квартире было пусто, при этом очень чисто. Женщина пыталась связаться с мужем, но тот не отвечал на звонки. Мужчина сообщил только то, что он находится на подработке в Воронеже.

Москвичка заподозрила неладное и провела собственное расследование. В компьютере мужа она обнаружила копию контракта с Министерством обороны. Обратившись в военкомат, Галина получила подтверждение, что мужчина отправился в зону СВО. При этом он ничего не сказал ни жене, ни дочери о своем решении.

По словам родных, в семье не было конфликтов и проблем. Однако несколько месяцев назад дочь заметила, что отец был в плохом настроении и говорил, что у него все плохо. Согласно одной из версий, мужчину могли обмануть мошенники, предложив выгодный бизнес-проект, и из-за нехватки денег он решил подписать контракт с Минобороны.

Ранее желающим пройти военную службу по контракту напомнили о доступных льготах, на которые также могут рассчитывать члены их семей. В частности, они касаются детей.