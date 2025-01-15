«М.Видео» списал все бонусы своих покупателей — клиенты в ярости

Сеть гипермаркетов бытовой техники «М.Видео» оказалась в центре скандала из-за неожиданного списания бонусов у своих клиентов, сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

У сотен тысяч клиентов в один миг исчезли все накопленные баллы лояльности перед Новым годом, и теперь покупатели выражают свое недовольство, отказываясь от покупок в магазине.

По информации источника, в начале декабря компания запустила акцию, удвоив бонусы, накопленные ранее. Однако была важная деталь — срок действия всех баллов на картах лояльности истекал в конце месяца, и многие клиенты даже не были в курсе этого.

31 декабря магазин удивил покупателей новогодним «сюрпризом» — все ранее накопленные баллы сгорели, включая те, что были заработаны задолго до акции. Некоторые клиенты сумели накопить от 8 до 50 тыс. баллов и планировали воспользоваться ими в 2025 году.

«Это, конечно, прекрасно. Только у меня сегодня сгорает 55 тыс. бонусов, удвоенные в декабре за крупную покупку в сентябре. Обидно. За четыре месяца невозможно столько потратить», — поделилась мнением одна из пострадавших клиенток.

Покупатели начали активно обращаться в службу поддержки «М.Видео» с просьбой восстановить их накопленные баллы. Согласно предыдущим правилам, списание должно было происходить только через несколько месяцев, независимо от проводимых акций.

Впрочем, представители компании пояснили, что имеют право вносить изменения в правила программы в одностороннем порядке без предварительного уведомления. В результате многие клиенты массово отказываются от покупок в магазине, выражая недовольство из-за «неуважения и отсутствия совести».

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что группа «М.Видео-Эльдорадо» начала выкупать подержанные смартфоны у россиян.