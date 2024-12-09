«Коммерсантъ»: группа «М.Видео-Эльдорадо» начала выкупать подержанные смартфоны у россиян

Программа выкупа и перепродажи б/у техники дает смартфонам Apple, Samsung, Honor и др. вторую жизнь. Об этом рассказали «Ъ» в компании.

Группа компаний «М.Видео-Эльдорадо» предлагает россиянам новую услугу — выкуп смартфонов. Теперь клиенты могут продать свои использованные устройства сети магазинов, получив за них денежные средства.

Принятые смартфоны проходят тщательную проверку, включая диагностику программного обеспечения. Обнаруженные неисправности устраняются в специализированных сервисных центрах. После ремонта и проверки качества восстановленная техника снова поступает в продажу.

Программа доступна только для граждан России и представляет собой удобный и выгодный способ как для продавцов старой техники, так и для покупателей, ищущих бюджетные варианты качественных смартфонов.

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