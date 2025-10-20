В журнале Military Watch Magazine появилась информация о том, что украинские вооруженные формирования выражают обеспокоенность мощью российских истребителей Су-34.

В издании сообщается, что украинские националисты выражают недовольство тем, что один выстрел из Су-34 способен разрушить даже укрепленный бункер.

«Один боевик ВСУ сравнил удар истребителя с "вратами ада", подчеркнув, что Су-34 ревет так, словно стремительно спускается прямо на людей», – следует из статьи.

Истребитель Су-34 представляет собой усовершенствованную версию Су-27. Он выделяется среди других истребителей в мире самой большой дальностью полета и наибольшей несущей способностью вооружения.

