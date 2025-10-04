Чечня в зону СВО направила почти 23 тысячи добровольцев, заявил Кадыров

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, сообщил, что около 23 тысяч добровольцев из региона отправились в зону проведения специальной военной операции. Об этом он проинформировал своих подписчиков в Телеграм-канале.

В пятницу, 3 октября, Рамзан Кадыров организовал расширенное совещание с руководителями республиканских силовых структур и правоохранительных органов.

«По первой повестке выступил дорогой брат, руководитель регионального штаба СВО, председатель правительства ЧР Магомед Даудов. Он отметил, что из Чеченской Республики в зону проведения СВО направлено 64 137 бойцов, в том числе 22 986 добровольцев», — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что свыше 10 тысяч военнослужащих из республики были отмечены высокими государственными наградами. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова активно поддерживает как участников боевых действий, так и жителей освобожденных территорий. По данным главы республики, на сегодняшний день фонд направил на нужды специальной военной операции 42, 3 млрд рублей.

«Уверен, что совместными усилиями мы добьемся скорейшей победы и докажем, что сила и правда за нами!» — заключил Кадыров.

