«Мы будем жить в совершенно другом мире»: эзотерик раскрыла, что произойдет с человечеством через 10 лет

Войны, природные и техногенные катастрофы, пандемии — это то, с чем столкнулось человечество за последние пару лет. Эзотерики уверены — это не конец, а только начало, потому что планета переходит на новый, более высокий уровень, ее вибрации повышаются.

Что ждет нас в будущем, и когда земляне смогут облегченно перевести дух и перестать беспокоиться о завтрашнем дне, мы спросили известного эзотерика и таролога Марианну Абравитову.

По ее словам, мир стремительно меняется, и человечеству нужно быть готовым к новым испытаниям.

«С этой подводной лодки нам никуда не деться до определенного момента, пока не наступит наш срок. Это касается всего человечества. Сейчас мы все переживаем некий скачок в геометрической прогрессии», — рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Она отметила, что ранее информация доходила до людей медленно и была разрозненной.

«Информация с одного континента на другой переползала за несколько сотен лет. Сейчас обо всем можно узнать за секунды, что, конечно, меняет людей, их сознание, их восприятие. Происходит прогрессивный скачок, который мы и наблюдаем», — добавила Абравитова.

Технологии развиваются, а вместе с ними и перераспределяются силы Земли.

«Это переформатирование, когда силы из центра распадаются на несколько частей по миру — конечно, кризис неизбежен. Не просто так это проходит и для человечества — где рубят лес, там щепки летят, мы видим огромные жертвы», — пояснила эзотерик.

Собеседница уверена, что из этого кризиса человечество выйдет нескоро.

«Все это будет тянуться до 30-х годов 21 века, даже до начала 40-х. Все более-менее устаканится в 2032-2033 годах. Мы увидим новый миропорядок. Люди останутся такими же с точки зрения своих человеческих качеств, поэтому одним этот новый мировой порядок принесет благоденствие, а другим печали и горести. Через 10 лет мы с вами будем жить в совершенно другом мире. И, оглядываясь назад, будем удивляться — неужели это происходило с нами?» — заключила собеседница издания.

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