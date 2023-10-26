«Человек станет чуть ли не полубогом»: эзотерик объяснила, зачем Мадонна и Киркоров изучают Каббалу

Мадонна, Деми Мур, Барбара Стрейзанд, Мик Джаггер, Пэрис Хилтон, Филипп Киркоров — что общего у всех этих людей, кроме того, что они богаты и знамениты? Все они являются адептами религиозно-мистического учения — каббалы.

И если долгое время каббала была учением для избранных, то сейчас ее популярность значительно выросла. Филипп Киркоров в одном из интервью заявил, что именно это учение помогло ему пережить развод с Аллой Пугачевой.

Известный эзотерик и таролог Марианна Абравитова рассказала, почему знаменитости массово кинулись изучать каббалу. По ее словам, это очень сложное для понимания обычного человека духовное учение.

«Главная причина поголовного увлечения каббалой — это то, что человек себя начинает видеть избранным. То же самое с масонскими ложами — попадание туда, куда всем остальным закрыт доступ, уже возвышает человека над толпой», —рассказала Абравитова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Звезды стремятся повысить градус своей известности, уверена эзотерик, и для этого используют всевозможные способы. Приверженность кабалистике – это один из них.

«Эти звезды и так уже избраны, потому что они взошли на Олимп. Им там становится скучно, хочется еще выше подняться. Есть такие обманки, ловушки, огоньки на болоте, которые заманивают и говорят, что человек станет чуть ли не полубогом, если будет обладать такими оккультными секретами», — пояснила Абравитова.

По ее словам, нет никакой гарантии, что Мадонна и все остальные действительно освоили эти знания. Очень часто все эти попытки проникнуть во что-то сложное, оккультное являются не более, чем самообманом. При этом не стоит забывать и про моду — один заявил и все остальные подхватили, заключила собеседница издания.

Ранее эзотерик рассказала, как определить у себя наличие старой души.