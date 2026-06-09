«Мы делаем это не ради денег»: как визит Папы Льва XIV принесет Испании 150 миллионов евро

Папа римский Лев XIV продолжает свой первый визит в Испанию, и внимание экспертов все больше приковано не только к духовной составляющей поездки, но и к ее экономическим последствиям. Семидневное путешествие понтифика с 6 по 12 июня, по оценкам, может принести стране от 90 до 150 миллионов евро, пишет портал Travel Tomorrow.

По оценкам Конференции епископов Испании (CEE), общие затраты на организацию визита составят около 25 миллионов евро. При этом ожидаемая экономическая отдача способна превысить 150 миллионов евро — то есть на каждый вложенный евро придется пять евро прибыли. Заместитель генерального координатора визита Фернандо Хименес Барриоканал пояснил, что приведенные цифры являются предварительными и служат ориентиром для епархий Мадрида, Барселоны, Гран-Канарии и Тенерифе. При этом он подчеркнул, что финансовый аспект бледнеет по сравнению с духовным и социальным воздействием визита, уточнив, что организаторы делают это не ради денег.

Около 85 процентов бюджета будет направлено непосредственно на проведение запланированных мероприятий, а остальная часть покроет расходы на логистику, коммуникации и общую организацию. Финансирование осуществляется за счет пожертвований компаний и благотворителей, поддержки местных властей и взносов верующих через такие каналы, как Bizum. По завершении визита счета пройдут аудит в компании EY.

Визит включает остановки в Мадриде, Барселоне, на Гран-Канарии и Тенерифе. Только в воскресенье около 1,2 миллиона человек собрались на мадридской площади Сибелес, чтобы принять участие в мессе под открытым небом, которую отслужил Папа Римский. Это одно из крупнейших массовых мероприятий в Испании за последние годы.

Более осторожные оценки приводит компания ObservaTUR, специализирующаяся на туристической аналитике. Согласно их докладу, прямое экономическое воздействие визита может составить от 90 до 125 миллионов евро. При этом аналитики настаивают на важности так называемого «витринного эффекта» — способности события в среднесрочной перспективе стимулировать религиозный и культурный туризм в стране, который не исчезает с окончанием визита.

По данным компании Data Appeal Mabrian, только в Мадриде в первые дни визита ожидается увеличение расходов туристов примерно на 73,8 миллиона евро, что связано с наплывом около 1,8 миллиона человек. Наибольшая доля расходов приходится на рестораны и сферу общественного питания — примерно 78 процентов от общего экономического эффекта, за ними следуют транспорт и размещение.

Отельные ассоциации фиксируют высокую заполняемость в городах на пути папского маршрута. Средняя цена номера в Мадриде на выходные 5–7 июня достигла 298 евро за ночь, что на 4,5 процента выше показателей прошлого года. Ожидается, что загрузка отелей в столице превысит 82 процента, а в день основного события достигнет 87 процентов.