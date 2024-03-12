«Мы едины»: глава округа Пушкинский Красноцветов поздравил Красноармейск с 77-летием

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поздравил город районного подчинения Красноармейск с 77-летием и пожелал ему процветания и новых побед.

Глава Красноцветов напомнил историю развития Красноармейска. Город появился в 1947 году. Он образовался из нескольких поселков ткацкой фабрики и полигона. Сначала населенный пункт считался городом районного подчинения, который входил в состав Пушкинского района. Некоторое время он функционировал как самостоятельный объект. В 2021 году произошла очередная интеграция с округом Пушкинский. Население города составляет 26 583 человека.

«Мы едины и продолжаем развиваться», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Глава городского округа Пушкинский Красноцветов рассказал, что Красноармейск постоянно развивается, становится еще более современным и комфортным для проживания. Строительство проблемных объектов завершается, возводят комфортабельные многоэтажные дома, образовательные учреждения постоянно обновляют, появляются удобные общественные пространства. Работа в направлении благоустройства Красноармейска не прекращается.