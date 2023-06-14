«Мы его так и не видели, для нас он живой»: мать офицера из Саратовской области рассказала о гибели сына на СВО

Рассказывая о своем погибшем на СВО сыне Виталии Писареве, Алена Геннадьевна много раз повторяет слово «очень». Очень активный и заботливый, очень любил своих родителей и сестру, очень хотел второго ребенка. Однако этого самого лучшего с точки зрения мамы бойца уже больше года нет в живых.

Виталий Писарев из поселка Татищево Саратовской области замечательно учился в школе и поступил в Саратовский государственный технический университет на одну и самых сложных специальностей — электроэнергетика и электротехника. После получения диплома парень пошел в армию, чему был несказанно рад. Как говорит мама Виталия, он мечтал служить в ВДВ.

«После срочной службы Виталик заключил контракт. Он считал, что год — это очень мало, чтобы прочувствовать, что такое служба. А когда началась СВО, сын был уже заместителем командира взвода парашютно-десантного полка. Он командовал экипажем боевой машины десанта», — с гордостью говорит мать корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Телефонов у ребят на передовой не было, продолжает Алена. Родные ничего не знали о том, что происходит «за ленточкой».

«Он последний раз позвонил из Белоруссии, сказал, что их какой-то дедушка накормил. Попросил забрать жену с дочкой из Костромы к себе, так как она была беременная, и срок у нее уже был большой, ей было тяжело. Сказал, что все будет хорошо, и что ребята скоро вернутся. Никто тогда не понимал, что это надолго», — отмечает наша собеседница.

Писарев попросил родителей не переживать за него, а так как он по жизни был везучим человеком, близкие старались верить в лучшее. Родители Виталия сразу поехали и забрали его супругу Лену с внучкой к себе.

«До сих пор мы в одном городе, правда разъехались: они сейчас живут в своей квартире. Помогаем как можем, внучки любят у нас гостить. И продолжаем ждать нашего Виталика, не верим, что с ним могло такое произойти. Мы его так и не видели, для нас он живой», — признается Алена.

Младшая дочка Виталия родилась спустя месяц после его гибели, в апреле 2022 года. Он завещал назвать ее Вероникой — «несущей победу».

Полную историю Виталия Писарева читайте здесь.