Глава российского Минспорта Михаил Дегтярев выступил с жестким предложением — не пускать в Россию отечественных спортсменов, которые решили сменить страну для участия в международных соревнованиях. Инициатива министра вызвала неоднозначную реакцию в спортивных кругах. В комментарии RuNews24.ru координатор Московского отделения ЛДПР Роман Крастелев объяснил, почему такой подход не решит проблему, а лишь создаст новые.

По словам эксперта, если рассматривать ситуацию с точки зрения спорта, а не личных обид, предложение выглядит просто как месть. Но проблема от этого никуда не денется. Прежде чем запрещать, нужно понять, почему спортсмен вообще принял решение уехать. Крастелев перечислил возможные причины: отсутствие тренировочной базы, недостаток тренерской поддержки, отсутствие признания и места в основном составе сборной.

«У него не было базы тренировочной? У него не было тренерской поддержки полноценной? У него не было признания, его не ставили в основной состав сборной? Ведь по неофициальным подсчетам за последние несколько лет из России уехало более 300 спортсменов, которые были членами сборных в различных видах спорта. Почему они уезжают? Вот с этим надо заниматься», — подчеркнул Крастелев.

Эксперт признает, что санкции лишили российских спортсменов возможности выступать на мировой арене. Однако федерации, тренерские штабы и администрации клубов должны находить способы заинтересовывать атлетов оставаться на родине. Запретительные меры — это борьба со следствием, а не с причиной.

Координатор ЛДПР напомнил, что свобода передвижения закреплена в Конституции России, поэтому запрещать въезд бессмысленно и юридически невозможно. Однако в вопросе возвращения в клубы тех, кто выбрал другую страну, действительно стоит подумать о более жестких правилах.

«Надо бороться с причиной, а не унижать потом спортсмена, который вдруг по каким-то причинам решил вернуться. «Однако принимать назад в клуб, если спортсмен выбрал другую страну, вот в этом отношении, наверное, стоит подумать», — заявил Крастелев.

месте с тем Крастелев подчеркнул, что вопрос остается дискуссионным. Вместо того чтобы заниматься ограничениями, необходимо разбираться с проблемой выезда и понимать истинные причины, по которым человек принимает решение сменить спортивное гражданство. Только такой подход способен изменить ситуацию к лучшему.

Ранее сообщалось, что МОК не увидел проблем в использовании российского флага итальянским сноубордистом.