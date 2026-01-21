«Мы контролируем ситуацию». Песков высказался о росте цен на фоне повышенного НДС

Вопрос роста стоимости товаров и услуг на фоне увеличения НДС находится в фокусе внимания российского кабинета министров. Как сообщает информагентство ТАСС, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, исполнительная власть самостоятельно и постоянно анализирует экономические процессы.

«Что касается роста цен [на товары и услуги в стране в связи с повышением НДС], то, конечно, в первую очередь правительство само отслеживает эти процессы», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также отметил, что при необходимости данный вопрос будет вынесен на обсуждение правительства.

