«Мы медленно умираем»: 67 женщин с четвертой стадией рака просят Путина о помощи

Организация «Ореол жизни», объединяющая женщин с онкологическими заболеваниями, направила в администрацию президента России письмо с просьбой повлиять на решение профильной комиссии Минздрава и включить препарат для лечения рака «Энхерту» (трастузумаб дерукстекан) в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Копия обращения имеется в распоряжении « Газеты.Ru ».

В письме пациентки описывают отчаянную ситуацию: из-за отсутствия доступа к современному лекарству в рамках государственной системы они вынуждены проходить тяжелую химиотерапию, которая разрушает организм и лишает сил даже на самые простые действия. Авторы обращения подчеркивают, что включение препарата в льготные перечни станет для них и тысяч других пациенток реальным шансом на жизнь.

Под обращением поставили подписи 67 женщин из разных регионов страны — от Москвы до Владивостока. У каждой из них диагностирована четвертая стадия агрессивного рака молочной железы с метастазами. Лечение «Энхерту» в частных клиниках обходится около 11 миллионов рублей в год, что является неподъемной суммой для большинства российских семей.

Препарат уже трижды пытались включить в список ЖНВЛП — в августе 2024-го, апреле 2025-го и на заседании 10 февраля 2026 года, но комиссия Минздрава каждый раз отклоняла заявку, ссылаясь на отсутствие четких клинических рекомендаций и возможный рост бюджетных расходов. На последнем заседании производитель снизил цену до 63,5 тысячи рублей за упаковку, что на 42% дешевле, чем в Германии и Японии, однако это не повлияло на решение комиссии.

Препарат «Энхерту» применяется при HER2-положительном раке молочной железы — агрессивной форме заболевания, которая встречается примерно у каждой пятой пациентки. По словам президента Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирины Борововой, лекарство в четыре раза эффективнее препаратов сравнения, а использовавшие его женщины «перешагнули пятилетнюю выживаемость», что фактически означает стойкую ремиссию.