«Мы можем быть на пороге величайшей находки». Легендарная Янтарная комната: в Польше нашли тайный немецкий бункер

Частный исследователь с опытом морской службы Ян Делинговский организовал георадарное обследование и пробное бурение в окрестностях польской деревни Дземяны. На отметке примерно четыре метра под землей буровое оборудование уперлось в монолитную искусственную преграду.

Как отмечает Делинговский, конструкция представляет собой многослойный «пирог» из армированного бетона и изоляционных материалов, технология которых соответствует немецкому военному строительству 1930-1940-х годов.

Через пробуренный шурф в полость за препятствием были спущены эндоскопические камеры и чувствительный детектор металлов. Аппаратура подтвердила наличие внутри значительного количества металлических объектов. Исследователь соотносит эту аномалию с рассекреченными документами, указывающими на деятельность частей СС в этой местности, где предположительно располагались секретные склады.

Делинговский допускает, что обнаруженный бункер мог служить для сокрытия ценностей, вывезенных нацистами в ходе войны. В числе вероятных артефактов называются и фрагменты бесследно исчезнувшей Янтарной комнаты.

Напомним, Янтарная комната — шедевр немецких мастеров XVIII века, преподнесенный прусским королем Фридрихом Вильгельмом I Петру Великому. В годы Великой Отечественной войны она была похищена из Царского Села и вывезена в Кёнигсберг (современный Калининград), где была выставлена до 1944 года. После взятия города Красной Армией комнату объявили утраченной. Гипотезы о ее судьбе варьируются от полного разрушения при пожаре до намеренного захоронения в тайниках на территории Польши, Германии или Калининградской области России, что продолжает будоражить воображение кладоискателей и историков.

