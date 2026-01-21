«Мы нашли лишь голову». Трагедия на дороге у заповедника Корбетт: что заставило тигра вновь выйти к человеку?

В окрестностях знаменитого индийского заповедника Корбетт зафиксирован очередной случай гибели человека от лап крупной кошки. Как сообщает издание The New Indian Express , трагедия разыгралась вечером 17 января, когда хищник атаковал мужчину, который шел по лесной дороге, и утащил его в чащу.

Специалисты местного лесного департамента немедленно приступили к поисковым операциям, однако обнаружить останки удалось лишь на следующие сутки. Картина была ужасающей: тело жертвы оказалось практически полностью растерзано, не тронутой хищником осталась только голова. Личность погибшего до сих пор не установлена, его останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Этот инцидент стал уже пятым по счету за последние несколько недель, что указывает на тревожную тенденцию роста конфликтов между хищниками и людьми в данном районе.

Ранее сообщалось о том, что тигр убил и съел ногу фермера в Махараштре.