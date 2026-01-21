«Мы нашли лишь голову». Трагедия на дороге у заповедника Корбетт: что заставило тигра вновь выйти к человеку?
В окрестностях знаменитого индийского заповедника Корбетт зафиксирован очередной случай гибели человека от лап крупной кошки. Как сообщает издание The New Indian Express, трагедия разыгралась вечером 17 января, когда хищник атаковал мужчину, который шел по лесной дороге, и утащил его в чащу.
Специалисты местного лесного департамента немедленно приступили к поисковым операциям, однако обнаружить останки удалось лишь на следующие сутки. Картина была ужасающей: тело жертвы оказалось практически полностью растерзано, не тронутой хищником осталась только голова. Личность погибшего до сих пор не установлена, его останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Этот инцидент стал уже пятым по счету за последние несколько недель, что указывает на тревожную тенденцию роста конфликтов между хищниками и людьми в данном районе.
