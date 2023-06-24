«Мы не можем оставить людей в беде»: россияне продолжили раздачу воды застрявшим в пробке автомобилистам

В День молодежи активисты не остались в стороне от государственных вопросов. Волонтеры «Молодой Гвардии» из Подмосковья объявили о том, что собрались выехать на юг России, где на федеральной трассе собралась большая пробка.

Руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц сообщила, что ребята поедут на трассу М-4 уже сегодня в полночь, а сейчас идет процесс подготовки.

«Мы едем, чтобы оказать помощь людям. Молодогвардейцы поставят полевую кухню, привезут товары первой необходимости. Сбор и отправление ребят в 00:00 сегодня из Центрального штаба МГЕР в Москве. Делегация из Жуковского уже отправились на собственном автомобиле», — отметила Диана.

Как сказала Алумянц нашему корреспонденту, волонтеры везут воду и продукты. Там будут оказывать помощь всем, кто находится в пробке. На данный момент из подмосковных молодогвардейцев сформирован отряд из 13-ти человек. Пока еще у желающих есть шанс присоединиться к команде МГЕР, написав Диане, и оказаться там, где нужна помощь.

Тем временем Росмолодежь едва ли не с самого утра находится на трассе М-4 в Ростовской области, где встали больше всего машин.

«Активисты продолжают раздавать чистую питьевую воду людям, которые стоят в многокилометровой пробке на трасе М-4 «Дон». Туда выдвинулись несколько групп волонтеров», — отметила руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Не сидят сложа руки и власти городов, рядом с которыми проходит трасса. Так, в поселке Отрадное неподалеку от Воронежа представители местной администрации лично ходят и раздают бутылки застрявшим автомобилистам. К ним присоединились и местные жители.

«Мы не можем оставить людей в беде. На их месте мог оказаться каждый, и они просто оказались заложниками ситуации. Будем действовать сообща, справимся», — говорит жительница Отрадного Светлана К. в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Ранее активистка объяснила, почему помогает солдатам на СВО.