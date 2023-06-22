«За голодное детство моих родителей»: активистка объяснила, почему помогает солдатам на СВО

Активисты из Липецка нашли путь к сердцу мужчин на передовой. Десять кулинаров-любителей научились сушить мясо и стали делать богатые белком чипсы и колбаски для наших защитников. Волонтер Алла Юсина рассказала нашему корреспонденту о себе и своей команде.

Юсина по жизни активная и энергичная. Профессия обязывает — Алла ведет свадьбы, юбилеи и прочие мероприятия. С началом спецоперации женщина приняла судьбы наших военных близко к сердцу.

«Родственников у меня там нет, никто не мобилизован. Но мы говорим, что у нас там все. На начало СВО мой сын был в армии, и я представила, что он может там оказаться. Когда началась мобилизация, мы собрали рюкзачок, но повестка не пришла», — говорит Юсина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Алла без дела сидеть не стала. С помощью подруги купила прибор для сушки продуктов и стала делать мясные чипсы. Училась всему сама, по роликам в интернете. И сегодня, в день начала Великой Отечественной, женщина вспоминает о своих родных, кто воевал в те годы.

«Знаете, обидно за моих дедушек, один в концлагере «Шталаг-342» остался, погиб в Белоруссии, в Молодечно. Другой с начала войны и в плену был, и сбегал. В общем, очень непростая судьба у них была. Поэтому я занимаюсь этим за голодное детство моих родителей, которые родились до войны, за моих дедушек и очень нелегкую жизнь моих бабушек», — подчеркивает Алла.

Сейчас Юсиной помогает целая команда, куда входят и жены участников СВО, и просто неравнодушные люди. Активисты уже вышли едва ли не на промышленные масштабы.

«Мы можем сушить и запечатывать под вакуумом по 90 кг мяса в неделю. Возможно, получалось бы больше, но финансов не хватает. Люди помогают немного деньгами, но мы покупаем в том числе и на свои средства. Ездим по оптовым рынкам, ищем промокоды», — отмечает Юсина.

Желающие могут помочь волонтерам в группе движения в соцсетях.

Полный текст беседы с Аллой Юсиной читайте здесь.