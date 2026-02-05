«Мы не знаем. Ждем». Семья погибшего в Ленобласти мальчика не определилась с датой похорон

Бабушка ребенка, тело которого было обнаружено в Ленинградской области после исчезновения в Санкт-Петербурге, сообщила, что семья пока не может назначить дату прощания.

Еще продолжается процесс, связанный со следственными действиями и оформлением документов.

«Дату похорон обязательно напишем. Пока мы не знаем. Ждем. Какое тягостное ожидание», - написала она.

В начале этой недели стало известно о возбуждении уголовного дела по факту убийства. Поводом послужило трагическое исчезновение девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. По информации следственных органов, инцидент произошел в Красносельском районе 30 января, когда ребенок ушел из дома и, как было установлено, добровольно сел в автомобиль к незнакомому мужчине. После этого связь с мальчиком прервалась.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след подозреваемого, который был задержан уже 2 февраля. Вскоре после этого в одном из водоемов Ленинградской области было обнаружено тело погибшего ребенка. На следующий день, 3 февраля, суд принял решение об избрании для 38-летнего обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о том, что девятилетний мальчик мыл машины за 100 рублей в Петербурге.