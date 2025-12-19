«Мы ничего не запрещаем»: Путин ответил о вероятности блокировки иностранных нейросетей в России

В ходе объединенной пресс-конференции и прямой линии президент России Владимир Путин дал четкие и долгожданные разъяснения по одному из самых актуальных технологических вопросов — будущему иностранных нейросетей, таких как ChatGPT, на российском рынке.

Глава государства на соответствующий вопрос прямо заявил, что планов по тотальному запрету нет, но обозначил единственное и неизменное условие для их работы.

«Мы ничего не запрещаем, мы просто требуем выполнения наших законов. А если участники рынка этих законов не выполняют, то вводятся соответствующие ограничения», — отметил он.

Эта формулировка снимает неопределенность, царившую в IT- и бизнес-сообществе, и переводит дискуссию из эмоциональной плоскости «запретят/не запретят» в практическое русло соблюдения законодательства о данных, информации и цифровом суверенитете.

Ранее сообщалось, что Путин предложил перенять кавказский опыт ранних браков в России.