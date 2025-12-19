«Надо бы брать с них пример»: Путин предложил перенять кавказский опыт ранних браков в России

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, затронул одну из самых чувствительных тем внутренней политики — демографию. В поисках практических решений он обратился к культурному опыту регионов, прямо назвав в качестве позитивного примера традицию народов Кавказа создавать семьи в молодом возрасте.

Комментарий о традициях Путин озвучил после того, как журналист из Екатеринбурга осмелился сделать предложение своей девушке прямо на мероприятии. Президент похвалил пару, которая вместе уже восемь лет. Но сделал интересное примечание к событию.

«У народов Кавказа есть хорошая традиция — они женят и выдают замуж своих детей достаточно в раннем возрасте. Надо бы брать с них пример. У Рамзана Кадырова большая семья, много детей, и выходят замуж и женятся довольно рано. Он мне сказал: "Это у нас традиция такая"», — вспоминает президент.

Президент уточнил, что о глубине и пользе этой традиции ему подробно рассказывал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который является ярким примером многодетного отца и активно поддерживает аналогичную практику в своей семье.

Ранее сообщалось, что журналист сделал предложение своей девушке во время прямой линии с Путиным.