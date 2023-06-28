«Мы посадим вас в тюрьму»: европейцы осудили Зеленского за высказывания о геноциде

Европейцы в комментариях призвали украинского лидера ответить за геноцид, устроенный бандеровцами на Донбассе, а также извиниться перед польским народом за зверства со стороны украинцев.

«Мы посадим вас в тюрьму, вы будете расплачиваться за геноцид, который совершили во время Второй мировой войны и на Донбассе. Ты нацистский преступник»; «Постоянно твердите о Голодоморе и геноциде украинцев! Как насчет геноцида 100 тысяч польских жителей, убитых украинцами? Вы извинились перед польским народом?», — спрашивают пользователи.

Также комментаторы из Европы осудили Зеленского за разрушение страны и жестокое обращение с оппозицией.

«Моя семья пережила Голодомор и Холокост, избежала бандеровцев, но вы встали на их место. Ты не спаситель, а разрушитель своей страны. Я вижу, какой ты диктатор!»; «В прошлом месяце Зеленский бросил человека в тюрьму на неопределенный срок за то, что он осмелился писать об украинском правительстве в нелестных выражениях», — отмечают в комментариях.

Ранее европейцы осудили Зеленского за поздравление в День отца.