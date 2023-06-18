«Вы ответственны за детей, растущих без отцов»: европейцы осудили Зеленского за поздравление в День отца

Президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях заявил, что в День отца он поздравляет всех украинских мужчин, а также благодарит их за службу.

Европейские и украинские пользователи в комментариях к публикации не оценили настрой Зеленского, заявив, что именно он ответственен за то, что украинские дети остаются без отцов.

«Закончите конфликт, в который вы посылаете людей на мельницу и все будут дома. Пока вы дома наслаждаетесь горячей едой. Люди умирают»; «Вы ответственны за 10 000 украинских детей, растущих без отцов», – отмечают в комментариях.

Некоторые пользователи обвинили президента Украины в лицемерии, а также напророчили Зеленскому суд со стороны его же граждан.

«Нация будет судить вас за человеческие жизни, которые вы отдали за чужие интересы! Позор!»; «Что такое лицемерие? Когда благодаришь военных и в то же время загоняешь раненых защитников в какие-то бараки, платишь им по 500 гривен в месяц и не отпускаешь в семью. Вот такая благодарность защитникам от государства, которое они защищали», – пишут пользователи.

Ранее европейцы обрушили на президента Украины весь свой гнев из-за очередного заявления.