«Мы прекратим»: Путин пригрозил журналистам во время итогов года
Президент Путин призвал журналистов на прямой линии не шуметь
Президент России Владимир Путин предупредил журналистов на прямой линии, что может прекратить мероприятие в случае излишнего шума.
Перед тем как дать ответ на следующий вопрос, глава государства обратился к присутствующим: «Огромная просьба: если мы начнем шуметь со всех сторон, то мы прекратим, потому что невозможно будет функционировать и коммуницировать друг с другом».