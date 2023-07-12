«Мы те, кому вы причиняете боль»: американцы осудили Байдена за слова о среднем классе

Американский лидер Джо Байден в социальных сетях заявил, что вся его страна была построена и создана руками представителей среднего класса, которых необходимо уважать и поддерживать.

Однако это именно то, чего, по мнению граждан, нынешняя администрация Байдена не делает. Американцы считают, что на сегодняшний день больше всех в стране страдает именно средний класс.

«И средний класс — это те, кого мы должны контролировать. Мы делаем это, уничтожая все возможности для самообеспечения и заставляя их зависеть от правительства в вопросах жизни и средств к существованию»; «Ты наконец прав. Проблема в том, что вы облагаете их высокими налогами»; «И все же мы те, кому вы причиняете боль», — пишут пользователи.

Некоторые граждане США подчеркнули, что представители среднего класса, позирующие с президентом на опубликованной им в Сети фотографии, просто подставные лица, так как настоящий средний класс работает без выходных, чтобы существовать.

«Снизьте их налоги, перестаньте раздувать нашу валюту»; «Они не средний класс. Если так, то они были бы на работе и не беспокоились бы о вас! Мы, средний класс, работаем семь дней в неделю, чтобы выжить!» — отмечают местные граждане.

Ранее американцы жестоко раскритиковали экономические планы Байдена.