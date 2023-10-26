«Мы теряем страну, свою идентичность»: Патриарх Кирилл выступил против наплыва мигрантов в Россию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался по отношению к все чаще прибывающим на территорию Российской Федерации трудовых и не только мигрантов из соседних стран, сообщается на сайте Московской патриархии.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, в РФ за последние годы сложилась довольно сложная демографическая обстановка. Чтобы общество и экономика могли развиваться в России появляются трудовые мигранты. Однако общую катрину в демографии это нисколько не улучшает, скорее наоборот, считает Кирилл.

«Сначала не умеют говорить, потом немножко начинают общаться по-русски, а потом женятся на русских, прописываются, становятся гражданами. У них своя вера и своя культура. У нас действительно недостаточная рождаемость, и последствия для страны могут быть катастрофическими. Мы теряем страну, теряем свою идентичность», - посетовал патриарх.

Глава РПЦ добавил, что «такого рода люди не становятся нам близки ни по культуре, ни по вере».