«Мы тут машины чиним»: боец СВО скрыл от мамы, что ушел освобождать Херсон

Если сын военный, то мать постепенно привыкает к постоянным командировкам и учениям. Когда в начале 2022 года Данил Балаклейский сказал, что едет в Крым на сборы, маме Екатерине пришлось поверить.

По словам женщины, сын очень часто звонил ей.

«По телевизору показывали, что идут учения в Крыму, и я была спокойна. Я начала подозревать, когда Данил мне сказал, что у них будет какой-то бросок, что их перекидывают за 100 км. Тогда я спросила, не на СВО ли он, а сын в ответ: «Ты что, мам? Нет, мы в Крыму. Здесь чиним военные машины, вообще не знаем, чем заняться», — рассказывает Екатерина.

Никому из своих родных и близких в Ижевске парень не раскрыл, что он сражается за Херсонскую область. Даже девушка не знала об этом. Это уже после гибели, когда мама бойца разговаривала с командиром сына, то вспомнила некоторые странные фразы Данила.

А 29-го мая в Херсонской области украинцы затеяли крупное наступление. Весь день по небу летели снаряды. Данил с парнями держались до последнего, отодвигали врага от позиций. Уже под вечер 20-летний ефрейтор Балаклейский получил ранение в голову. Оно было смертельным. И все же парень успел спасти своих товарищей, уничтожить группу пехоты и отбросить нацистов назад.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач на СВО, Данила наградили орденом Мужества посмертно.

«Недавно приезжал командир сына и рассказал, что из тысячи мальчишек, которые проходили через него, Данил сразу запал в душу: «За семь лет службы у меня это единичный случай, что я так сильно сдружился с человеком». Мой сын был хорошим человеком, — вздыхает Екатерина в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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