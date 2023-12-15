«Мы ведь друзья»: политолог предложил отправлять западных шпионов из России в Белоруссию на смертную казнь

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, отметил возросшую активность зарубежных спецслужб на территории страны. Такое заявление он сделал на встрече с руководителями делегаций, участвовавших в 19 заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

Западные шпионы и диверсанты действуют и на территории России, подчеркивают эксперты. Однако при поимке они либо отделываются тюремным заключением, после которого могут вернуться домой, либо после непродолжительного нахождения в СИЗО обмениваются на кого-либо. По мнению политолога Сергея Разгуляева, подобных наказаний недостаточно, и ситуацию необходимо менять.

«Западные спецслужбы хотят расшатать внутриполитическую обстановку внутри России и Белоруссии, посеять смуту и расколоть нас. Если раньше Запад посылал простых шпионов, сейчас он уже «поверил в себя» настолько, что начинает посылать диверсантов и террористов к нам. Нынешнее жесткое время требует жестких ответов», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Каждый пойманный шпион, по мнению эксперта, ни в коем случае не должен попадать под обмен или быть отпущенным домой. Через какое-то время, продолжил Разгуляев, эти люди снова будут отправлены на задание и продолжат наносить ущерб безопасности России и Белоруссии.

Стоит напомнить, что в данный момент соглашения между РФ и РБ не предполагают передачи преступников другой стране, если они не совершили правонарушений именно там. Кроме того, согласно Европейской конвенции об экстрадиции, человека нельзя отправлять в страну, где ему грозит смертная казнь. Однако политолог считает необходимым пересмотреть данные нормы и сделать так, чтобы иностранные диверсанты отвечали перед законом Белоруссии.

«Всех шпионов, пойманных КГБ Белоруссии, необходимо приравнивать к террористам и давать им высшую меру наказания. Из России же всех западных агентов стоит высылать туда же. У нас действует мораторий на смертную казнь, и мы не можем полноценно наказать американских и британских шпионов. Но мы ведь Союзное государство — друзья. Вот и нужно по-союзному отправлять к ним на расстрел диверсантов. В следующий раз и Запад задумается о целесообразности отправки к нам кадров, и сами разведчики подумают, нужно ли им это», — заверил Разгуляев.

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