Пентагон отправит на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки стратегии ведения боевых действий на фронте в 2024 году. Об этом сообщила газета The New York Times.

Практика завоза иностранных специалистов уже не нова для Киева. Однако Россия может ее прекратить, показав Западу, что любой куратор, отправленный на Украину, чтобы вредить ходу СВО, будет уничтожен. Таким мнением с нами поделился политолог Сергей Разгуляев.

«Штатам пора уже отвязаться от Украины и спокойно принять тот факт, что Россия перемалывает на поле боя любую технику НАТО, а также фанатичных прислужников Запада, обученных по его стандартам, и иностранных наемников, решивших испытать «русского медведя» на прочность. Кого бы и что бы ни послал альянс на Украину, все будет уничтожено», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В отношении генералов и любых чиновников, приехавших для помощи нацистскому режиму, считает эксперт, нужно применять самые жесткие меры. Например, ликвидировать их.

«Вычислять, находить и уничтожать. Ликвидировать в воздухе, на море, на земле и даже под землей. Чтобы каждый инструктор мочил штаны, только узнав, что отправляется на Украину. Единственная судьба таких людей — лежать в промерзлой земле. Думаю, нашей военной разведке не составит труда заняться поиском таких генералов и их устранением», — отметил Разгуляев.

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