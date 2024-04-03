«Мы – вместе»: собранный в Клину гуманитарный груз отправился на Донбасс

Глава городского округа Клин Алена Сокольская проинформировала, что после пятичасовой погрузки гуманитарный груз был направлен в зону проведения специальной операции.

«Мы – вместе! И значит мы – победим!», — уверена глава Клина Сокольская.

Конвою предстоит пройти большой путь. Последовательно он будет разгружаться в разных населенных пунктах, которые находятся вблизи границы с Украиной или же недалеко от активных боевых действий в новых регионах. Это Белгород, Валуйки, Сватово, Лисичанск, Кременная, Рубежное, Донецк, Мариуполь, Мелитополь и недавно героически освобожденная Авдеевка. Команда сопровождения груза также посетит прифронтовые территории по Запорожскому и Херсонскому направлениям.

Более десяти тонн гуманитарного груза были собраны для детей и защитников Донбасса. Колонну возглавляет переданная военнослужащим УАЗ «буханка».

«Целая «Газель» одежды, игр, книг и сладостей для детей прифронтовой зоны мы передадим фонду Марии Пироговой. Более 100 маскировочных сетей, 10 генераторов, различные стройматериалы и инструменты, большое количество медикаментов и индивидуальных аптечек, противодронные покрывала, носилки, сезонное обмундирование, бронежилеты и каски, дорогостоящее оборудования, продукты питания длительного хранения», — рассказала Алена Сокольская.

В рамках гуманитарного груза участникам спецоперации передадут то, чего они ждут всегда с особым трепетом: индивидуальные адресные посылки от родных, рисунки и послания юных клинчан, связанные неравнодушными клинскими бабушками носки и переданные ими же гостинцы. Горожане также передали бойцам слова благодарности за труд, храбрость и отвагу, а также пожелания скорейшей победы.