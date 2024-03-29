«МЫ ВМЕСТЕ»: жителей Клина приглашают принять участие в акции памяти жертв террористов в субботу, 30 марта

В субботу, 30 марта, вся страна снова объединится, чтобы почтить память погибших вследствие теракта 22 марта в «Крокус Холл Сити» и оказать поддержку их близким. Жителей городского округа Клин приглашают присоединиться к Всероссийской акции «МЫ ВМЕСТЕ».

На 9-й день трагедии в Крокусе в сквере Афанасьева в Клину каждый желающий сможет возложить цветы. Мероприятие начнется в 19:50. В одно и то же время по всем округам Подмосковья загорится световая композиция, выложенная из свечей. Принять участие может каждый клинчанин. В организации помогают волонтеры.

В воскресенье, 24 марта, жители округа Клин принимали активное участие в памятной акции. Они собрались в сквере Афанасьева, куда по зову сердца приходили с цветами и свечами. Глава Алена Сокольская поблагодарила каждого клинчанина, кто готов разделять общее горе.

«Объединиться, быть вместе и поддерживать друг друга – это наша основная задача сейчас», — отметила Алена Сокольская.

Волонтеры инициировали проведение еще нескольких памятных акций в России. 31 марта в ряде городов планируется высадка цветов. Не выходя из дома, каждый россиянин может принять участие в еще одной акции. С 24 по 30 марта сделать цветок Крокуса (в интернете есть много инструкций по его созданию) или бумажного белого журавля. Разместить поделку на окне.