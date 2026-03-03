«Мы заблокировали тысячу аккаунтов». Родители убитого Паши продолжают борьбу с хейтерами

Прошел месяц с момента убийства девятилетнего Паши в Петербурге, но травля его семьи не прекращается. Как сообщил юрист Никита Сорокин, сейчас она приобрела централизованный характер. Spb.aif.ru выяснял, кто мог стоять за организацией этой кампании.

Родители мальчика столкнулись с потоком ненависти сразу после трагедии. Бабушка была вынуждена закрыть комментарии в соцсетях, а мама и вовсе удалила свои страницы. Основные претензии хейтеров сводятся к обвинениям в плохом присмотре за ребенком и попытках заработать на горе. Если первые эмоциональные всплески ещё можно объяснить, то организованная волна негатива спустя месяц вызывает вопросы.

По мнению Сорокина, происходящее в сети напоминает спланированную акцию.

«Под публикациями начали массово появляться комментарии — сотни и тысячи сообщений с однотипным содержанием, схожими формулировками и одинаковой целью: сформировать устойчиво негативное мнение о семье», — рассказал он.

В итоге было заблокировано около тысячи аккаунтов. Они публиковали одинаковые тексты практически синхронно.

«И впоследствии мы зафиксировали, что значительная часть этих заблокированных аккаунтов оказалась через непродолжительное время просто удалена — что также является характерным признаком использования сетей временных искусственных профилей — ботов», — добавил защитник.

Сейчас юрист и семья пытаются установить заказчиков травли. Запуск такого количества ботов требует серьезных затрат, значит, ситуация оказалась кому-то выгодна.

Ранее сообщалось о том, что убийство Паши привело к реорганизации соцслужб Красносельского района Петербурга.