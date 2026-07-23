Мыши, зайцы и слепни атакуют: врач назвала инфекцию, которая проникает даже через порез на даче

По словам специалиста, возбудителем выступает грамположительная бактерия, которая умеет закрепляться внутри макрофагов человека, размножаться в их цитоплазме и провоцировать скрытое начало болезни. Заразиться можно не только через укус инфицированного животного или насекомого, но и при контакте с кожей, слизистыми или фекалиями. Бактерия проникает в организм через ссадины и порезы, во время стирки одежды, через загрязненную воду или пищу, а также воздушно-капельным путем.

Мухина описала широкий спектр симптомов: от язвочки на коже в месте контакта и болезненных лимфоузлов до увеличенных узлов без язвы. Возможна редкая форма в виде конъюнктивита с отеком и поражением лимфоузлов слезного канала, воспаления ротоглотки с местной реакцией лимфоузлов. Иногда инфекция проявляется как пневмония с кашлем, болью в груди и лихорадкой. Самой опасной врач назвала тифоподобную форму, сочетающую высокую температуру, слабость, головную боль с генерализованной заторможенностью. Инкубационный период обычно длится от трех до пяти дней, но может растягиваться от одного до четырнадцати суток. При любых подозрениях необходимо немедленно обращаться к врачу, исключив самолечение.

Для защиты доктор посоветовала не пренебрегать закрытой одеждой, перчатками и очками, использовать репелленты, обрабатывать ранки антисептиками, а еду и воду обязательно подвергать термической обработке.