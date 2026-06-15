Саратовская область в 2026 году попала в зону высокого риска заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют «мышиной» лихорадкой. Об этом сообщается в отчете Роспотребнадзора.

Традиционно самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Приволжском федеральном округе. В 2025 году уровень заболеваемости ГЛПС в ПФО достиг 14,34 случая на 100 тысяч населения. Хотя по итогам прошлых лет регион не входил в число 15 субъектов с наибольшим количеством случаев, специалисты предупреждают об ожидаемом осложнении ситуации.

По данным на 21 мая 2026 года, с начала года в Саратовской области зарегистрировано восемь случаев заражения мышиной лихорадкой. Основной путь передачи инфекции — воздушно-пылевой (до 85% случаев): заражение происходит при вдыхании пыли, содержащей высохшие выделения грызунов. Реже встречаются контактно-бытовой и алиментарный пути передачи.

Территория Саратовской области является эндемичной по ГЛПС. В ведомстве напомнили, что заболевание от человека к человеку не передается.