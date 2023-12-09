Киевские власти всеми силами стремятся заложить нарратив о том, что Россия после скорой победы над ВСУ обязательно нападет на Польшу, пишет обозреватель Myśl Polska Ян Энгельгард.

Журналист подчеркивает, что указанный нарратив ложный и никак не может быть положен в основу серьезного к нему отношения. Стараясь представить Россию в дополнительном дурном свете, власти в Киеве делают это для того, чтобы Запад и дальше накачивал ВСУ оружием.

«Существуют так называемый официальный нарратив и убеждение общественного мнения в том, что поражение Украины будет означать, что мы обязательно подвергнемся нападению со стороны России, что является хитрым пропагандистским ходом Киева», — пишет автор.

В продолжение темы Энгельгард высказал уверенность в том, что развязка украинского кризиса близка. И Киеву предстоит принять мирное соглашение на условиях Москвы, а странам Запада прекратить ползущую экспансию НАТО на восток.