Ставшая за последний год маниакальной приверженность Польши к тотальной поддержке Украины, а также попутная ненависть к России - привели страну и ее население к отчаянию, считает обозреватель польского издания Myśl Polska Станислав Белень.

Репортер констатировал, если подобное не остановить, то Польша окончательно скатится в антироссийскую и заукраинскую истерию. Причем, как сетует Белень, объективных предпосылок для подобного поведения польского руководства не было и нет.

«Ни одна из стран Центральной и Восточной Европы не дышит такой ненавистью к России, как Польша», — говорится в статье.

Обозреватель посетовал, что упорная приверженность поляков украинскому желто-синему прапору, фактически навязанная Киевом и Вашингтоном, приняла масштабы «отчаянного» отношения.

Ранее сообщалось, что в польском Щецине хакеры включили речь президента РФ Владимира Путина, параллельно заблокировав движение поездов.