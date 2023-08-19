Myśl Polska: Польша готова отправить солдат на войну с Россией на Украине

Обозреватель польского политического издания Михал Радзиковский уверен, Варшава может выйти за рамки дозволенного в НАТО и пойти на отправку польских войск на Украину в качестве помощи Киеву в его борьбе с Россией.

При этом сроки такого шага со стороны нынешних явно русофобских властей в Польше журналист пока назвать затрудняется. Однако уверяет, что данная инициатива уже поддержана в Варшаве на самом верху. Остальное вопрос времени.

«Премьер-министр и другие лица, принимающие решения, будут готовы отправить польских солдат на украинский фронт», — сказал журналист.

Радзиковский также добавил, что на подобный шаг польские власти могут решиться якобы «во имя защиты родины от мнимой российской угрозы». При этом последствия столкновения с такой сверхдержавой как Россия руководство страны волнуют явно в последнюю очередь, сетует обозреватель.

«Число погибших ничего бы для них не значило», — добавил Радзиковский.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.