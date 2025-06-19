В Мытищах депутаты округа приняли участие в донорской акции

Вчера в Мытищинской городской клинической больнице прошла донорская акция, которая привлекла как опытных доноров, так и тех, кто впервые решил принять участие в мероприятии.

Акция приурочена к Всемирному дню донора, отмечаемому 14 июня и посвященному благодарности людям, бескорыстно оказывающим помощь другим и спасающим жизни.

Среди участников акции были председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и депутат, атаман Мытищинского городского казачьего общества Григорий Шаповалов.

Они не только сдали кровь, но и поздравили сотрудников станции переливания с профессиональным праздником – Днем медицинского работника.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Мытищи ]

Заведующая станцией переливания крови Людмила Дмитричева сообщила о стабильном росте числа доноров: «В 2025 году согласно госзаданию нам предстоит заготовить 900 литров крови, а это значит, что мы должны принять более 2000 тысяч доноров за год. На сегодняшний день их число уже перевалило за тысячу».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Мытищи ]

Людмила Николаевна также подчеркнула увеличение числа молодых людей, регулярно сдающих кровь. Доноры приезжают не только из Мытищ, но и из близлежащих городов, таких как Королев и Пушкино. В округе регулярно организуются донорские акции, в которых активно участвуют местные предприятия и организации.

Объем одной донации составляет приблизительно 450 мл. В округе сформировалось значительное сообщество людей, для которых помощь другим является важным принципом – в нем насчитывается более двухсот заслуженных доноров.