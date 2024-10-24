Мытищинские медики заняли третье место на спортивном мероприятии «Большие гонки»

Конкуренция была высокой: более 250 врачей и медицинских сестер из 21 учреждения здравоохранения. В состав команды Мытищинской больницы вошли инструктор по лечебной физкультуре Андрей Потапов, врач ультразвуковой диагностики Марина Симонова, медицинская сестра по массажу физиотерапевтического отделения Татьяна Манкевич и медсестра анестезиолого-реанимационного отделения Юлия Александрова. Роль капитана выполнил Андрей Потапов.

«Традиционно участвуем в «Больших гонках». Это весело, увлекательно, экстремально. У нас образовалась сильная и дружная команда. Каждый смог показать и достичь результат, которым может гордиться. Отрадно, что когда обратился к коллегам и предложил принять участие в областных соревнованиях, многие откликнулись», — отметил Андрей Потапов.

Мытищинские медики выполняли различные задания, для которых им требовалось проявлять ловкость и силу. В эстафетах особенно был заметен командный дух и боевой настрой горожан. Медики-спортсмены участвовали в боях гладиаторов, поднятии гири 16 кг, лыжных гонках, сумо, полосе препятствий и прыжках через скакалку. Команда Мытищинской больницы «Врачи мечты» заняла третье место.

«Это наша общая победа. Занять третье место очень почетно, мы старались, тем самым доказали, что умеем не только хорошо лечить, но и дружить, общаться и достигать высот», — поделился капитан команды «Врачи мечты» Андрей Потапов.

Мытищинские врачи также завоевали личные награды в таких дисциплинах: сумо и прыжки через скакалку. Спортсмены стали одними из лучших на полосе препятствий.

Администрация и коллектив Мытищинской больницы поздравляет чемпионов и желает медикам побед во всех сферах жизни.