Мытищинские ребята вышли в финал конкурса предпринимательских проектов среди школьников Подмосковья

Для определения лучших понадобилось три этапа. Школьники Подмосковья презентовали 201 проект. Мытищинские ребята вышли в финал. На заключительном этапе конкурса оценивали 34 работы. Было представлено 10 номинаций. В состав жюри вошли эксперты КУРО, МПГУ, РГУТИС и школ Подмосковья.

Победителей и призеров конкурса определили по итогу финала.

«Жительница Мытищ Любовь Рубцова из школы «Вектор» стала победительницей в номинации «Лучший проект в сфере организации индивидуального, коллективного и массового досуга» с концепцией конно-спортивного комплекса «Ambition stables», — сообщает городской округ Мытищи.

Цель конкурса — выявлять талантливых молодых людей и оказывать им в дальнейшем поддержку. Каждому участнику предложено выбрать одно из направлений и представить свой проект.

Разносторонние ребята предлагают, как улучшить экологию региона или оптимизировать рынок услуг, как привлечь туристов в Подмосковье или сохранить культурное наследие страны. Темы и идеи разные, но едина жажда ребят к знаниям и новым открытиям.

Напомним, конкурс проходит при поддержке министерства образования Московской области.