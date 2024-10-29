Мытищинцам напомнили о современных методах профилактики инсультов

С 28 октября по 3 ноября в России проходит Неделя борьбы с инсультом. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с этим недугом, который традиционно отмечается 29 октября. Но следить за своим здоровьем нужно каждый день. Так же важно своевременно обращаться за помощью. Особенно, если у человека наблюдаются первые симптомы, сигнализирующие об инсульте.

Каждый год в неврологическом отделении регионального сосудистого центра Мытищинской больницы проходит лечение около 2 тыс. пациентов, перенесших инсульт. А в отделениях сосудистой хирургии и рентгенохирургии проводятся высокотехнологичные операции, которые помогают предотвратить серьезные проблемы с сосудами.

Все потому, что острое нарушение мозгового кровообращения входит в число десяти наиболее распространенных заболеваний, приводящих к летальному исходу. Также оно является главной причиной инвалидизации населения. Его профилактика представляет собой важную задачу как для государства, так и для каждого отдельно взятого человека.

По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, в Московской области реализуется важнейшая программа, позволяющая «массово помогать людям с ишемическим инсультом за счет высокотехнологичных хирургических методов лечения и профилактики». Такая возможность у врачей появилась лишь в последние десятилетия.

Основная причина нарушений кровообращения в мозге может быть устранена путем удаления стеноза артерий, который стал причиной инсульта или представляет угрозу для сосудистой системы. Специалист также подчеркнул, что современные рентгенэндоваскулярные методы позволяют проводить операции с момента инсульта, что значительно повышает шансы на успешное восстановление.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Мытищи ]

«Мы были одними из первых в регионе, кто начал активно внедрять хирургическое лечение и профилактику инсультов», — рассказал Антон Аналеев.

Крайне важно учитывать, что квалифицированная медицинская помощь должна быть предоставлена в течение первых 6 часов. За это время современные медицинские технологии способны вернуть пациента к жизни, значительно повысить его шансы на выздоровление, а также избежать инвалидизации.

Люди с хроническими заболеваниями, такими как гипертония и диабет, должны внимательно следить за своим состоянием здоровья. Важно не игнорировать симптомы, которые могут свидетельствовать о риске инсульта. В данном случае речь идет о транзиторных ишемических атаках.

Признаки инсульта могут проявляться в виде внезапной слабости, расстройства речи или ухудшения зрения. Хотя эти кратковременные симптомы могут исчезнуть самостоятельно, они являются серьезным сигналом для немедленного обращения к врачу.