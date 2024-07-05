Мытищинцев 6 июля приглашают на День семейного здоровья

В субботу, 6 июля, в городском округе Мытищи в поликлинике № 1 и в детской поликлинике №4 состоится День семейного здоровья, в рамках которого горожане смогут бесплатно пройти первичные обследования.

В рамках первого этапа диспансеризации взрослым мытищинцам предложат снять ЭКГ, флюорографию и маммографию. Каждый обратившийся получит консультацию квалифицированного терапевта. Приходить на День семейного здоровья горожан призывают целыми семьями. Детей осмотрят педиатр, офтальмолог и невролог.

Время проведения осмотра с 10:00 до 15:00. Место — г. Мытищи, ул. Воровского, стр. 2. Традиционно при себе необходимо иметь пакет документов: паспорт и полис ОМС Московской области.

Профилактический осмотр позволяет своевременно выявлять различные заболевания на стадии, когда медикаментозное лечение оказывает наивысший положительный результат.