Мытищинцев 6 июля приглашают на День семейного здоровья
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Мытищи]
В субботу, 6 июля, в городском округе Мытищи в поликлинике № 1 и в детской поликлинике №4 состоится День семейного здоровья, в рамках которого горожане смогут бесплатно пройти первичные обследования.
В рамках первого этапа диспансеризации взрослым мытищинцам предложат снять ЭКГ, флюорографию и маммографию. Каждый обратившийся получит консультацию квалифицированного терапевта. Приходить на День семейного здоровья горожан призывают целыми семьями. Детей осмотрят педиатр, офтальмолог и невролог.
Время проведения осмотра с 10:00 до 15:00. Место — г. Мытищи, ул. Воровского, стр. 2. Традиционно при себе необходимо иметь пакет документов: паспорт и полис ОМС Московской области.
Профилактический осмотр позволяет своевременно выявлять различные заболевания на стадии, когда медикаментозное лечение оказывает наивысший положительный результат.