Мытищинцев приглашают на встречу в формате «выездной администрации»

Администрация городского округа Мытищи приглашает жителей на встречу с представителями администрации муниципалитета и профильными экспертами, которая состоится 11 сентября.

Мероприятие начнется в 17.00. Время выбрано таким образом, чтобы работающая часть горожан могла также прийти на встречу в формате «выездной администрации». Жителей ждут по адресу: ул. Мира, стр. 39А (Лицей № 34). Место для проведения встречи также выбрано так, чтобы горожанам было удобно добираться.

На мероприятии будут присутствовать представители ресурсоснабжающих организаций и профильные специалисты, что позволит по многим вопросам оперативно получить обратную связь. Горожанам предложено заранее продумать вопросы или обращения.

Подобные встречи показали свою результативность. Прямой диалог между администрацией и горожанами позволяет решать проблемы в кратчайшие сроки.