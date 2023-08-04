Мытищинцы участвуют в экспедиции «Селигер 2023»

Жители подмосковного города Мытищи участвуют во Всероссийской эколого-краеведческой экспедиции «Селигер 2023». Ее организаторами являются международная академия детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-Свешникова и Русское Географическое общество.

Так, в экспедицию отправились более 360 человек из 11 российских регионов, которые разделились на 17 команд. В сборную Мытищ вошли старшеклассники и общественники муниципалитета. Они будут учиться проводить исследования и реализовывать проекты в области краеведения и экологии. Также ребята продемонстрируют уже полученные навыки на маршруте.

Те, кто окажется лучшим среди участников, будут внесены в реестр президентской программы «Талант и успех» и получат путевки во Всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Смена».

Наставник команды из Мытищ заявил, что ребята из муниципалитета уже вышли на второе место по итогам первых состязаний. Однако впереди еще ряд испытаний, к которым участники из округа готовы.