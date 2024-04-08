МЖД: поезда в Белоруссию пойдут в обход из-за обрушения моста в Вязьме

Несколько поездов с маршрутами дальнего следования в белорусские города и Калининград будут идти в обход на фоне обрушения моста в Вязьме Смоленской области, произошедшего накануне. Уточняется, что речь идет о составах, отправляющихся в Калининград, а также белорусские Минск, Брест и Гомель. Соответствующее заявление сделали представители МЖД, передает информационное агентство РБК .

Сообщается, что для тех, кто приобрел билеты на «Ласточки», следующие из Смоленска в Москву и из Минска в российскую столицу, организуют автобусы, курсирующие между Вязьмой и Семлево. На данных станциях пассажиров будут ожидать поезда для продолжения поездки. Билеты также можно переоформить или сдать, добавили представители МЖД.

По словам губернатора Смоленской области Василия Анохина, разрушенный мост фактически придется разбирать полностью. Он указал на то, что у моста было 7 пролетов, и разрушены оказались 6. Один уцелел, но его тоже нужно будет разбирать, добавил Анохин.