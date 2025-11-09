На 664-м километре трассы Москва — Петербург авто наехало на столб, погиб человек
СМИ: Один человек погиб при наезде легковушки на столб в Ленобласти
Фото: [соцсети]
В Ленинградской области легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся со столбом, в результате чего один человек погиб. Об этом передает телеканал РЕН со ссылкой на источник.
Журналисты узнали от источника, что происшествие случилось на 664 километре автодороги Москва — Санкт-Петербург, в поселке Ульяновка.
«На 664-м километре трассы в поселке Ульяновка в Ленобласти легковой автомобиль въехал в опору освещения. Погиб мужчина, находившийся за рулем. Следов торможения нет», – заявил источник.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Выясняются все причины произошедшей трагедии.