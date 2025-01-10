На 73-м году жизни скончался актер Михаил Левченко из сериала «Слово пацана»

В результате тяжелой болезни в Ярославле умер заслуженный артист Михаил Левченко. Он был известен массовому зрителю по сериалу «Слово пацана». Об этом сообщил портал 76.RU.

Левченко играл в Камерном театре, на протяжении своей карьеры он снялся в ряде фильмов и сериалов. В его фильмографии есть такие известные ленты, как «Котовский», «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Земский доктор», «Исаев» и многие другие. Всего на его счету участие более чем в 80 проектах. Он умер в ночь на 10 января в больнице, куда он незадолго до этого попал.

По имеющимся данным, актер долго и тяжело болел, что не мешало ему выходить на сцену.

«Дату и место прощания сообщим позже, — уже заявили его коллеги.

Ранее сообщалось о смерти артиста Театра имени Гоголя Александра Зотова. Он сыграл большое количество ролей на сцене этого театра, а также в театре «Около дома Станиславского». За свои заслуги в театральной сфере он был удостоен звания заслуженного артиста России.