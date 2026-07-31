На 74% больше, чем год назад: москвичи и жители области скупают глэмпинги на выходные — сколько это стоит

Спрос на глэмпинги и загородные дома в Московском регионе с началом лета 2026 года вырос более чем на треть по сравнению с прошлым годом. Такой формат короткого отдыха на природе становится всё более востребованным, а сами объекты — разнообразнее. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщили в различных сервисах для путешествиям.

В «Яндекс Путешествиях» отметили, что число бронирований глэмпингов и загородных домов в Москве и области увеличилось на 34% относительно аналогичного периода 2025 года. По данным «Авито Путешествий», спрос на аренду глэмпингов в Подмосковье подскочил на 74%. Средняя стоимость размещения составляет около ₽9,8 тысячи в сутки. Чаще всего гости арендуют объекты на одну ночь и планируют поездку вдвоём. В пятёрку самых популярных направлений вошли Подольск со средней ценой ₽5,3 тысячи, Деденево и Долгопрудный — по ₽12,1 тысячи, Красноармейск — ₽12,6 тысячи и Дубна — ₽8,8 тысячи.

Аналитики «Т-Банка» зафиксировали рост спроса на глэмпинги и загородные отели в регионе на 52% по сравнению с прошлым летом. Количество таких объектов на витрине сервиса «Путешествия» увеличилось на 37% год к году. В «Авито Путешествиях» добавили, что глэмпинги становятся разнообразнее: появляются круглогодичные комплексы, варианты для семейного отдыха, корпоративных выездов и небольших мероприятий. Гостям предлагают бани и банные чаны, прокат велосипедов и сапбордов, пространства для активностей на природе — часть услуг включена в стоимость, часть оплачивается отдельно.