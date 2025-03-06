На актера Глеба Калюжного завели дело об уклонении от службы в армии

В отношении актёра Глеба Калюжного, известного по роли в сериале «Вампиры средней полосы», возбудили уголовное дело по факту уклонения от воинской службы. Об этом в среду, 5 марта, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости .

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, актер, известный зрителям по ролям в сериалах «Содержанки 3» и «Трудные подростки», был задержан из-за того, что долгое время уклонялся от призыва в армию.

В соответствии с выдвинутым обвинением, Глебу Калюжному может грозить до двух лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что жители Украины вывозят детей из учебных заведений, чтобы укрыть их от военкомов, на фоне намерений власти привлекать молодежь 18 лет для военной службы.